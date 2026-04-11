コインパーキングから出てきた車が住宅の塀に衝突 鹿児島市で11日午前、し、運転していた人が意識不明の重体です。 鹿児島中央警察署によりますと、鹿児島市郡元3丁目の市道で11日午前10時半ごろ、コインパーキングから出てきた軽乗用車が対面の住宅の塀に衝突しました。 現場は近くに幼稚園などがある住宅街 この事故で、運転手が病院に搬送されましたが意識不明の重体です。 現場は近くに幼稚園などがある住