浜の真砂は尽きるとも、高校野球の不祥事は絶えまじ--。【もっと読む】楠城監督が日刊ゲンダイに明かした「不祥事」への言い分週刊文春が報じた、今春センバツ16強の九州国際大付（福岡）の部内暴力。同級生の3年生選手に顔をスパイクで蹴られた被害者は、学校法人九州国際大学と野球部の楠城祐介監督を提訴。被害者は学校側と監督が適切な対応を取らず、転校を余儀なくされたとし、2200万円の損害賠償を求めている。すでに訴