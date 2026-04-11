ドイツ在住で日本代表の長谷部誠コーチが、子どもたちとの親子ショットを披露し反響を呼んでいる。長谷部氏は日本時間１１日までに自身のインスタグラムを更新し、「束の間の休日。ドイツもだいぶ暖かくなってきました」とつづり、子どもを肩車しながらドイツの街を散策する後ろ姿などをアップした。この投稿には「カッコいい」「画面全体があたたかいです」「お子様たち、久々の休日にご家族でお出掛けされて大喜びでしょう