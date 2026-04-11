◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（１１日・平塚）巨人・小林誠司捕手が適時二塁打をマークした。「９番・捕手」でスタメン出場。１―７の５回１死三塁で打席に立つと、フルカウントから左腕・片山の１４２キロ直球を左翼線に運んだ。３回無死一塁では中前打も記録。ここまで２安打で、プロ１３年目のベテランにとって３月１５日のオイシックス戦（ジャイアンツタウン）以来のマルチ安打となった。