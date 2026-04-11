◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（１１日・横浜）広島のターノックが先取点をもらった直後の３回につかまった。２死一、二塁から佐野に左翼線へ逆転の２点二塁打を許すと、続く山本にも右前適時打。さらにルーキーの宮下にプロ初安打を献上してピンチを広げ、京田にも中前適時打を浴びた。４連打を含む６安打で一挙４失点。来日３度目の先発で初勝利を目指す登板は苦しい展開になった。