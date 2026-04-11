１０日、ワシントンのホワイトハウスでヘリコプターに向かって歩くトランプ大統領（右）。（ワシントン＝新華社配信／李源清）【新華社ワシントン4月11日】トランプ米大統領は10日、ホルムズ海峡はイランの協力の有無にかかわらず近く再開するとの認識を示し、イランの核保有阻止が米国交渉団の最優先事項だと強調した。１０日、ワシントンのホワイトハウスでヘリコプターに乗り込むトランプ大統領。（ワシントン＝新華社配信／