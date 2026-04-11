◆パ・リーグ楽天―オリックス（１１日・楽天モバイルパーク）楽天打線が１点リードの３回、２死走者なしから怒濤の４連打で２点を追加。点差を３点に広げた。３番・辰己涼介外野手が右前安打で出塁すると、４番・黒川史陽内野手が右前安打で続き、２死一、三塁に。ここで５番の村林一輝内野手が左前タイムリーを放ち、さらには６番の３６歳、鈴木大地内野手が右前適時打で、計２点を加え、３−０とした。強風が吹き荒れる