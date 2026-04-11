女優の高島礼子（61）が11日、自身のインスタグラムを更新。初めての皇居散策ショットを公開した。「お恥ずかしながら初、皇居に行って参りました」と皇居散策ショットを公開した。「女子会癒し散歩桜がまだこんなにきれい」と高島。「広々と緑がたくさんで美しかったです」と記した。ハッシュタグでも「#皇居」「#女子会プラン」「#散歩日和」と添えた。この投稿に、フォロワーからは「皇居での花見綺麗ですね」