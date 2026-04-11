結婚に踏み切れないカップルたちの旅を追った「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。4月9日（木）に放送された第6話では、スタジオMC陣が「パートナーとのスキンシップ」の話題で盛り上がる場面があった。©AbemaTV, Inc.藤本美貴は夫・庄司智春との日常について、「しない日はない。今日の朝もしてきました」と円満ぶりを披露。ゆうちゃみも「私も全力でするタイプ」、桜田通