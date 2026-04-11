驚愕のニュースが飛び込んできた。中国サッカー協会（CFA）は４月10日、「中国青少年サッカーリーグ北京地区男子U-10部門における、重大な不正試合の発生に関する通達」を発表。４月４日に行なわれた育成年代の試合で、八百長行為があったとして、次のように伝えた。「両チームの選手が相次いで自陣のゴールにシュートを決め、双方のGKはいずれも有効なセーブを行なわなかった。青少年競技においてこのような事件が発生したこ