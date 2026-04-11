Travis Japanの松田元太が自身のInstagramで、Travis Japanのメンバー全員で東京ディズニーシーを訪れたことを写真を添えて報告した。 【写真】松田元太が“カチューシャ”つけてはしゃぐTravis Japanメンバーの写真を大放出 ■Travis Japan松田元太「7人でいると楽しい」 松田は、ハッシュタグで「GENsTAgram」「ディズニー」「東京ディズニーリゾートさんに招待していた