ナ・リーグ西地区のドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地でのレンジャーズ戦に8－7でサヨナラ勝ち。マックス・マンシー内野手が1試合3本塁打で試合を決めた。「1番DH」で先発出場した大谷翔平投手は、第3打席に右前打をマーク。イチロー氏が持つ連続試合出塁の記録を「44」に塗りかえた。 ■ベテランの奮起で打撃戦に勝利 ドジャースは両チーム無得点の2回裏、マ