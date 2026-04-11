中国・浙江省杭州市で電動自転車が突然爆発、炎上する事故があり、当事者の男性が後悔を口にしている。中国メディアの環球網が9日に報じた。事故があったのは2025年11月25日の夕方。張（ジャン）さんがいつものように電動自転車の後部座席に妻を乗せて一緒に子どもを迎えに行ったところ、走行中に車体下部に取り付けられていた電池が突然爆発。妻は車体とともに一瞬にして炎に包まれた。妻は一命をとりとめたものの、全身の70％に