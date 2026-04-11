◇プロ野球セ・リーグ DeNA-広島(11日、横浜スタジアム)広島が下位打線からチャンスを作り先制しました。広島は3回、1アウトから8番・中村奨成選手が出塁すると先発のターノック投手が打席へ、バントを1球で決めるとランナーを2塁へ進めました。このチャンスで1番・大盛穂選手が初球をセンターへ運び、先制点を奪いました。チームの犠打数は12球団最多の17個目、つなぎの野球を見せています。