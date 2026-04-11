女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026Apr」を行った。26日の横浜アリーナ大会で引退する鹿島沙希はコグマ、葉月と組んでウナギ・サヤカ、星来芽依、舞華と対戦した。復帰したコグマがコグマポーズを披露。全く同調しない葉月が先発。集中攻撃を食らう。鹿島は奮闘しながらもウナギのゴムパッチン。場外でのゴムパッチンでダウン。リングに戻ると連係攻撃をすかし、鹿島は起死回生を