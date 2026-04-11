◇MLB パイレーツ 2-0 カブス(日本時間11日、リグリー・フィールド)カブス・鈴木誠也選手が「5番・ライト」で今季メジャー初出場し、3打数1安打1四球。ケガからの復帰戦の手応えを明かしました。3月のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)準々決勝・ベネズエラ戦での右膝負傷から復帰した鈴木選手。「(チームに)ずっと帰ってきたかった」と話し、「皆さんのサポートがあってようやく帰ってくることができ、すごくうれしい。今