7日のメーン11Rは4月5日に誕生日を迎えたマスコット・そのたんの「そのたんお誕生日記念」として開催された。誕生日は13回目だが、彼は永遠の5歳。設定ではなく、大真面目に年を取らないのである。そんなそのたんが、はやらせたい？のが、1日から兵庫県競馬（阪神アーバン競馬、姫路アーバン競馬、兵庫アーバン競馬）を総称する新名称として設けられた「HUK」ポーズだ。サトノルフィアン（牡7＝永島、父ゼンノロブロイ）で当競