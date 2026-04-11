「日本ハム−ソフトバンク」（１１日、エスコンフィールド）ＫＡＷＡＩＩを創造して世界に発信する、をコンセプトとしている原宿発の６人組女性アイドルグループ「Ａｐｐａｒｅ！」の朝比奈れいがファーストピッチセレモニーに登場。きつね耳＆尻尾をつけた激カワ姿で投球し、球場を盛り上げた。ユニホームに大きく広がった赤いスカート姿でマウンドに上がると、力強く足を上げて綺麗なフォームで投じたボールは惜しくもノー