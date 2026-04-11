「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の元メンバーで俳優の中島裕翔が１１日、女優・新木優子との結婚を発表した。２人は中島の主演映画「僕らのごはんは明日で待ってる」（１７年）で新木がヒロインを務めて初共演。その後、ドラマ「ＳＵＩＴＳ／スーツ」シリーズ（１８、２０年）で再び共演していた。「スーツ」で共演していた俳優・小手伸也は自身のＸで「＃中島裕翔くん＃新木優子さん、この度はご結婚おめでとうございます