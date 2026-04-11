Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月11日は、モバイルバッテリーとUSB急速充電器を兼ね備えた2-in-1仕様の、Anker（アンカー）の「Anker 511 Power Bank（PowerCore Fusion 30W）」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 Anker 511 P