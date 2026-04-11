Photo: 蒲田おにぎりちゃん ROOMIE 2026年1月14日掲載の記事より転載 揚げ物は好きだけれど、家でつくるとなると少し腰が重くなりがち。油の量や後片付けを考えると、つい敬遠してしまいます。そんな揚げ物のハードルを下げてくれる鍋が、3COINSから登場しました。コンパクトなサイズの揚げ物鍋だよ Photo: 蒲田おにぎりちゃん