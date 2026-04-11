マリナーズ戦に先発も…初回で降板■マリナーズ 9ー6 アストロズ（日本時間11日・シアトル）アストロズの今井達也投手が10日（日本時間11日）、敵地でのマリナーズ戦に先発。初回に5四死球3失点と乱れ、1死しか奪えず降板となった。試合後に今井は、「初めてのマウンドにアジャストできない部分があった」などと反省を口にした。先頭クロフォード、2番ローリーに四球を与えると、ロドリゲスの内野安打で満塁に。ネイラーの打席