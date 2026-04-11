ラグビー界の英雄が魅了された「ディフェンダー・オクタ」ラグビー日本代表の「笑わない男」として知られる稲垣啓太が「完全に別次元だ」と絶賛したものがある。2190万円からという英国の高級車「ランドローバー」の「ディフェンダー・オクタ」だ。いかついもの同士で並んだ写真がファンの注目を集めている。真剣なまなざしで、ベージュ色の高級車に乗り込んだ。運転席の稲垣は黒の上下にサングラスというド迫力のいでたち。試