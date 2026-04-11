今おしゃれさんの間では、ストラップやキーホルダーの“ジャラ付け”が大人気！ これから買うなら、【ダイソー】とTGC（東京ガールズコレクション）のコラボアイテムが狙い目。思わず倍額出したくなるような可愛さをギュッと詰め込んだアイテムが多数登場しています。いつも使っているバッグやスマホを今っぽくアレンジすれば、毎日の気分も上がるかも。 大人可愛いフラワーストラップ 【