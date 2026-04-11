HPの「EliteBoard G1a Next Gen AI PC」はキーボードをモニターと接続するだけでAI搭載のデスクトップPCとして使用可能なキーボード一体型PCで、「HP最小最軽量の次世代AI PC」となっています。EliteBoard G1a Next Gen AI PCを借りることができたので、外観を撮影しまくってから実際に起動してみました。HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC 製品詳細・スペック - デスクトップ・PC通販 | 日本HPhttps://jp.ext.hp.com/desktops/bus