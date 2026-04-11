アイドルグループ「Ｓｏｐｈｉàｌａｍｏｄｅ」（ソフィアラモード）の南みゆかが１１日、都内で２作目の写真集「ａｌａｍｏｄｅ」（小学館刊、税込３９６０円）の発売記念イベントを行った。イベント前に実物を手に取り「まだ実感がないけど、自分でも良い感じの写真集になったな」と納得の表情。「メンバーに会ったときに電子版を見せたら盛り上がってくれた」と反響も明かした。ロケはインドネシアのバリ島で