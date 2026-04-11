俳優の東出昌大によるABCテレビのドキュメンタリー番組『東出昌大の野営デトックス』（月曜深夜0：00〜0：30）が5月4日より、全4回にわたって放送する。一人目のゲストとしてウルフ・アロンが出演することが決定した。【番組カット】大自然を満喫するウルフ・アロン同作は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した東出が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を行う。東出にとって関