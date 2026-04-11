6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ毎週土曜後2：30〜※全8回）の第4回、5回のゲストが発表された。【番組カット】楽しそう！野村康太と遊ぶBOYNEXTDOOR2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めてい