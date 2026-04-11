AKB48の鈴木くるみ（21）が11日までに自身のXを更新し、グループを卒業することを改めて報告した。10日に行われた「ここからだ」公演で卒業を発表。5月15日に卒業公演が行われる予定。「SNS更新できずにすみませんでした。読んでくれたら嬉しいです」と投稿し、文書を公開。向井地美音の卒業コンサート、AKB48の春コンサートへの感謝の思いをつづり、「約9年半、私の事を見つけて、応援してくださったファンのみなさん。本当に