タレントの川崎希が9日、自身のアメブロを更新。夫でタレントのアレクことアレクサンダーと3人の子どもたちとの沖縄旅行の様子を報告した。【映像】川崎希、愛車のベンツ＆ポルシェのカイエンを使い分け8日に更新したブログで「家族旅行へ ひさびさの飛行機だ〜」と、家族で旅行に出発したことを報告していた川崎。この日は「沖縄」というタイトルでブログを更新し、「5人でグリーンコーデ」と家族ショットを公開した。「子