元巨人投手でメジャーでも活躍した上原浩治氏（51）が11日、自身のインスタグラムを更新。人気アスリートとのツーショットを公開した。「やっぱり似てる？」と男子テニスの元世界ランキング4位で36歳の錦織圭（ユニクロ）とのツーショットを披露した。「1回戦に勝った後に…2回戦で負けちゃった…」と上原氏。「引退報道が出たり、気持ち的にもキツかったかも…でもそれは否定したわけだから、まだ次がある頑張って」