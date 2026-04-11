毛繕いに夢中で、毛布までペロペロし始めた猫が、SNSで話題となっている。【映像】毛布ペロペロ→我に返る様子（実際の映像）毛繕いをしている猫のセルジオ悦子ちゃん（1歳9カ月）。しかし毛布まで舐め始めてしまった。ようやく気が付くと、何食わぬ顔で再び毛繕いを再開。自分の毛並みと似ていたのか。毛繕いをしているのが毛布だとしばらく気付かなかったようだ。普段のセルジオ悦子ちゃんは