声優の高山みなみ、沢城みゆきが11日、都内で行われたアニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】畑芽育、横浜流星ら声優キャストが登場！『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念舞台あいさつの様子高山は主人公の江戸川コナンを、沢城は神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員である萩原千速を担当している。長い歴史のある作品となった『