◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月11日バンテリンD）今季からバンテリンドームに新設されたホームランウイングを虎戦士が“有効活用”している。今季初の中日戦となった前日10日は森下翔太外野手（25）が中堅のホームランウイングに飛び込む今季5号ソロ。中日の選手より早く“ウイング1号”をマークした。さらに、この日も森下は初回に左中間のウイングへ今季6号の先制ソロ。2回には大山が左中間のウイングへ待望の今季