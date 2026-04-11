俳優の畑芽育が11日、都内で行われたアニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】畑芽育、横浜流星ら声優キャストが登場！『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念舞台あいさつの様子畑は、神奈川県警の女性巡査・舘沖（たておき）みなと役を担当し、声優初挑戦で物語の鍵を握る。華やかなノースリーブのワンピースで登場した畑は「温か