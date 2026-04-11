演歌歌手の藤あや子が10日に自身のアメブロを更新。演歌歌手の坂本冬美と人間ドックへ行ったことを報告した。【映像】藤あや子、坂本冬美との女子会の様子この日、藤は毎年人間ドックを受けているといい「今年も冬美さんと一緒に行ってきました」と報告。「今回はオプションを多めにしたので結構ハードでした」と明かすも「検査終わりのお食事が楽しみのひとつでもあります」とつづった。続けて、豪華な松花堂弁当の写真を公