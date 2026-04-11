大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が11日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。トランプ米大統領の、イランへの攻撃をめぐる一連の発言について言及した。トランプ大統領は、イランが停戦に合意しなければ「イランのすべての文明が滅び、二度とよみがえることはないだろう」などと発言していた。橋下氏は、「理由がどうであれ、絶対ダメだと思うのは、核兵器保有国が『文明を