東京五輪柔道金メダリストで現在は新日本プロレスで活躍中のウルフアロン（30）が、俳優東出昌大（38）の関西初冠番組となるABCテレビのドキュメンタリー「東出昌大の野営デトックス」（月曜深夜0時）にゲスト出演する。5月4日の初回放送回に登場する。同局が11日、発表した。同番組は、5年前から都会の喧騒（けんそう）を離れ、山奥に移住した東出が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を