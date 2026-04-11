超大型犬のお家に、子犬がやってきたら…？超大型犬のまさかの反応に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で78万7000回再生を突破。「可愛すぎるw」「絶妙な距離感」「表情豊かだなぁ笑」といった声が寄せられています。 【動画：『なんなんこいつ…』初めて子犬と出会った超大型犬→仲良くなれるかなと見守っていたら…まさかの表情】 子犬がお家にやってきた日 TikTokアカウント「kinako_0524_」に投稿されたのは、バ