お世話になっているトリマーさんが退職することに。最後のトリミングで受け取ったメッセージには…思っていたのと違う『感謝のされ方』が面白すぎると話題になっているのです。 愛を感じる微笑ましいメッセージは記事執筆時点で215万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：退職するトリマーから貰った『最後のメッセージ』を読んだら…思ってい