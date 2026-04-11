FAカップ準々決勝でリヴァプールを下し、4強入りを決めたマンチェスター・シティ。ベスト4ではアーセナルを下したサウサンプトンと対戦する。今季のシティはすでにカラバオカップを制しており、FAカップも優勝なら22-23シーズン以来のタイトル獲得となる。そんなシティだが、トップチームだけでなく、ユース年代でもカップ戦で好成績を収めているようだ。『Manchester Evening News』によると、シティのU18がFAユースカップ準決勝