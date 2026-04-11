7日にチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグでバイエルンと対戦したレアル・マドリードは、ホームで1-2と敗れてしまった。アウェイの2ndレグで逆転するのは簡単ではないが、楽しみな材料もある。怪我からの本格的に復帰してきたMFジュード・ベリンガムだ。2月からは筋肉系の故障でチームを離脱していたが、3月末に復帰。バイエルン戦1stレグは途中出場から28分間プレイしたが、コンディションが上がってきていると感じさせる内容だ