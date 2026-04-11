プレミアリーグで首位を走り、チャンピオンズリーグでも4強進出が濃厚となっているアーセナル。ミケル・アルテタ体制となってからの主要タイトルはFAカップ1つのみとなっていたが、今季こそビッグタイトルが獲得できると期待が高まっている。しかしチェルシーなどでも活躍した元オランダ代表FWジミー・フロイド・ハッセルバインク氏は『sky sports』にて、今のアーセナルとアルテタ監督は十分とはいえないと持論を展開した。「アー