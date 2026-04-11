ブラジル代表FWに移籍の可能性が浮上している。『The Athletic』によると、現在ブラジルのサントスに所属しているネイマールが、MLSのFCシンシナティ移籍に向け、交渉をスタートさせたようだ。シンシナティは以前から欧州のスター選手獲得を目指しており、過去にはウェストン・マッケニー、ジョシュ・サージェントとの交渉が注目を集めた。ネイマールはこれまで欧州を舞台に戦っており、2023年からは活躍の場を中東に移した。そし