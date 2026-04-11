◇MLB ドジャース 8-7 レンジャーズ(日本時間11日、 ドジャースタジアム)ドジャースは中盤の集中打で試合をひっくり返すものの、9回に守護神のエドウィン・ディアス投手が同点に追いつかれる激戦に。それでも9回裏にマックス・マンシー選手のこの日3本目となる本塁打でサヨナラ勝ちを収めました。試合が動いたのは2回。ドジャースは1アウトからマックス・マンシー選手がライトスタンドへ今季第2号となるソロホームランを放ち、先制