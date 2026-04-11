◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝４月１１日、栗東トレセン昨年の最優秀２歳牡馬のカヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が厩舎恒例の土曜追いで、実質的な最終追い切りを消化した。ＣＷコースでシートゥサミット（３歳未勝利）、エリカアンディーヴ（４歳１勝クラス）を後ろから追いかける形でスタート。直線では気合をつけられて最後まで力