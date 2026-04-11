「中日−阪神」（１１日、バンテリンドーム）阪神の伏見寅威捕手が二回、左前打を放った。出場７試合、１４打席目で記録した移籍後初安打。一塁ベース上ではホッとした表情を見せた。記念球は一度、一塁ベンチ前のボールボーイに返されたが、三塁ベンチに座る多くの選手が飛び出し、大声を上げて返却を要求。無事に熊谷の手元に渡り、イニング終了時にベンチに戻った伏見に手渡された。移籍して数か月ながら既に、チームに