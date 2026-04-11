◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（１１日・横浜）広島が３回に先制した。３回２死二塁で、大盛穂外野手が中前適時打。１死一塁からターノックが投前犠打を決めた直後の初球を捉えた。好調の１番打者は初回先頭でも初球を左前へ。２打席連続の快音で打率を４割とした。チームは１２球団最多１７個目の犠打。試合前の時点でチーム打率２割１分はリーグ最低だが、つないでリードを奪った。