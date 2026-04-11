アイドルグループ・＃２ｉ２（ニーニ）の元メンバーで、グラビアアイドルの奥ゆいが１１日、都内で１ｓｔ写真集「ゆいゆい」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを開催した。「結構脱ぎました」という一冊は、ベトナムで撮影を敢行。「移動するのも大変なくらい大雨で」と振り返りつつ、「しっとりした私を感じてもらえると思います」とアピールした。この日は、撮影でも着用したウエディングドレス姿で登場。「名字にち