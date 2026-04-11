引っ越して新しい住所に落ち着いたはずなのに、前に住んでいた市町村から「住民税の納付書」が届くと、「もう引っ越したのに、なぜ前の自治体に税金を払うのか」と驚く人もいるでしょう。「もしかして二重払いになっているのでは」と不安になることもあるかもしれません。 実は住民税は、引っ越しのタイミングによって、転居後であっても前の自治体に税金を納めるというケースがあります。本記事では、住民税の基本的